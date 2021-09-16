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Sudanlı Türkiye Mezunları, YTB Burslarını kazanan öğrencilere tecrübelerini aktardı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudanlı Türkiye Mezunları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere rehberlik programı düzenledi.

Sudanlı Türkiye Mezunları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere rehberlik programı düzenledi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen programa YEE Müdürü Faruk Esen, Sudan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Eymen Cabir Fikri, dernek üyeleri, Türkiye Burslarını kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye Mezunları Derneği Genel Sekreteri Dr. Yasir Davud ve eski mezunların, burslar, eğitim, hayat şartları ve kültür gibi konularda öğrencilere yaptığı konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sudan Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Eymen Cabir Fikri, "Yunus Emre Enstitüsü ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde düzenlediğimiz tanıtım programı ile Türkiye'de burslu okuyacak öğrencilere tecrübelerimizi aktardık, merak ettikleri soruları cevaplandırdık. Çocukların aileleri tatmin oldular." dedi.

Fikri, "Lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında bu sene 138 Sudanlı öğrencimiz Türkiye'de eğitim alacak. YTB bursu kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Orada iyi eğitim alacaklarından eminiz." diye konuştu.

Türkiye Bursları ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi alanında yüksek lisansını tamamlayan ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Bölümünde doktora eğitimi almaya hak kazanan Sulafa Huli de "Türkiye Bursları ile Türkiye'yi seçtim. Çünkü insanı ve kültürü bize çok yakın. Müslüman bir ülke. Bize çok benziyorlar. Türkiye'yi seviyorum, çok mutluyum. Türkiye'de öğrendiklerimi burada aktarmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Pamukkale Üniversitesi Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimine hak kazanan El-Ubeyd Halid ise Türkiye'yi seçmesinin, öncelikle Türk kültürüne ilgisinden kaynaklandığını belirtti.

Halid, "Diriliş Ertuğrul dizisi hayranıyım. İkincisi ise tutku. Benim üniversite mezuniyet projem insansız hava araçları üzerineydi. Türkiye, bu konuda çok gelişmiş. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. Projemi, Türkiye'de geliştirmek istiyorum." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyacak olan Vehad Ehab da üniversitelerin uluslararası geçerliliği, hastanelerinin ve sağlık altyapısının iyi olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini kaydetti.

Sudanlı Türkiye Mezunları, YTB Burslarını kazanan öğrencilere tecrübelerini aktardı

Sudanlı Türkiye Mezunları, YTB Burslarını kazanan öğrencilere tecrübelerini aktardı

Sudanlı Türkiye Mezunları, YTB Burslarını kazanan öğrencilere tecrübelerini aktardı

Sudanlı Türkiye Mezunları, YTB Burslarını kazanan öğrencilere tecrübelerini aktardı
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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