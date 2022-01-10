Sudan Maarif Okullarında bağımsızlık günü dolayısıyla kültürel etkinlik düzenlendi - Haberler
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Sudan Maarif Okullarında bağımsızlık günü dolayısıyla kültürel etkinlik düzenlendi

Sudan Maarif Okullarında bağımsızlık günü dolayısıyla kültürel etkinlik düzenlendi
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Maarif Okullarında, ülkenin bağımsızlığının 66. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kültürel etkinlik düzenlendi.

Sudan Maarif Okullarında, ülkenin bağımsızlığının 66. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kültürel etkinlik düzenlendi.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, Sudan bağımsızlığında rol almış önemli şahsiyetleri tanıttı, Sudan bayrakları ve kültürel eşyalar sergisi açtı.

Sudanlı, Türk, Suriyeli, Yemenli ve Mısırlı öğrencilerin bulunduğu okulda her öğrenci gurubu kendi kültürünü, sanatını, yöresel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıttı.

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Ülke Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek, "Sudan bağımsızlık günü kapsamında bir dizi program yaptık. Sudan'ın tarihi, önemli şahsiyetleri, kültürü ve sanatının sergilendiği programda asıl hedefimiz tüm kadim ve yeni eğitim felsefelerinde olduğu gibi öğrencinin başka dilleri ve kültürleri bilmesinin öncesinde kendi anadilini, kültürünü, bayrağını bilmesi ve sevmesinin önemi konusunda bilinç kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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