Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek
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Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil Nehri'nde inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili görüşmelerde önceki yöntemin devam etmesi halinde yeni bir müzakere turuna girmeyeceklerini belirtti.

Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil Nehri'nde inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili görüşmelerde önceki yöntemin devam etmesi halinde yeni bir müzakere turuna girmeyeceklerini belirtti.

Abbas, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Sulama Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, önceki metotlarla herhangi bir müzakereye girilmesini Etiyopya açısından zaman kazanma girişimi olarak nitelendirdi.

Afrika Birliği'nin Hedasi Barajı müzakerelerinde başarısız olduğunu vurgulayan Abbas, Sudan'ın müzakerelere, Afrika Birliği'nin rolünü güçlendirmek için Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Afrika Birliği'nden oluşan uluslararası dörtlü mekanizmanın dahil edilmesini talep ettiğini söyledi.

Haziran 2020'de müzakerelerin başlamasından bu yana baraj meselelerinin yüzde 90'ı üzerinde anlaşıldığını dile getiren Abbas, Ocak 2021'de Afrika Birliği'nin son müzakere turundan sonra farklılıkların arttığını açıkladı.

Barajla ilgili müzakere yönteminin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Abbas, "Sudan, haklarını savunan tüm yasal adımları izliyor. Hala müzakerenin en uygun çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 8 Temmuz'da, üç ülkenin haklarını koruyacak bağlayıcı bir yasal anlaşmanın imzalanması için Afrika Birliği himayesinde yoğun şekilde yeniden müzakerelere dönülmesi gerektiğine karar vermişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajın ilk ve ikinci dolumunu gerçekleştirmişti.

Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek
Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek
Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek
Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek
Sudan, Hedasi Barajı müzakerelerinin yöntemi değiştirilmezse görüşmelere devam etmeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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