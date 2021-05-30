Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, Türkiye temaslarının ardından döndüğü başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, Türkiye temaslarının ardından döndüğü başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali