Sudan Devrimci Cephesi liderlerinden Arman, Hartum'da hükümet üyeleriyle barış sürecini görüştü
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Sudan Devrimci Cephesi liderlerinden Arman, Hartum'da hükümet üyeleriyle barış sürecini görüştü

Sudan'da hükümet ile nihai barış müzakereleri yürüten Malik Akkar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Genel Sekreteri Yasir Arman, başkent Hartum'da kabine üyeleriyle barış sürecini ele aldı.

Sudan Devrimci Cephesi liderlerinden Arman, Hartum'da hükümet üyeleriyle barış sürecini görüştü
18.09.2020 04:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 04:14

Sudan'da hükümet ile nihai barış müzakereleri yürüten Malik Akkar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Genel Sekreteri Yasir Arman, başkent Hartum'da kabine üyeleriyle barış sürecini ele aldı.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) başkent Hartum'daki binasında gerçekleşen görüşmede, hükümet ile barış müzakereleri yürüten ve çok sayıda silahlı hareketi bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi bileşenlerinden SPLM-N'nin Genel Sekreteri Arman başkanlığındaki heyet ile hükümetin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderleri, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih hazır bulundu.

Görüşmede Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi arasındaki 3 ekimde imzalanması planlanan nihai barış anlaşmasıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Bulaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ÖDBG Temsilcisi İbrahim eş-Şeyh, "Bu barış birkaç yıldır bekleniyordu. Bunun için dünyanın her yerine gittik ve gittik ama barışa ulaşmanın önünde her zaman bir engel vardı, bu yüzden devrim geldi. Özgürlük ve adalet bundan sonra ilk hedefimiz olacak." ifadesini kullandı.

SPLM-N liderlerinden Arman da "Ülkemize ve halkımıza barış getirmek için Hartum'a geldik. Güney Sudan ile güçlü bir ilişki kurulmalı. Devrim ordu ve sivillerin ortak başarısı. Ayrılmaya değil toplanmaya geldik ve dengeli bir geçiş dönemine geçmek istiyoruz. Geçiş döneminde bazı hastalıklar olduğunun farkındayız ve hep birlikte tedavisini gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Milli Ümmet Partisi Temsilcisi Meryem Sadık el-Mehdi de devrimci güçlerin eski rejimi devirmeyi başardığı gün barışın sağlanmasının başladığını belirterek, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve halkına barışın sağlanması ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mehdi, nihai barış anlaşmasının Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkartmak için bu büyük bir katkısı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Abbas M. Idris
Abbas M. Idris
AA Editörü
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