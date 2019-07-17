Sudan'da ordu ve sivil koalisyon, iktidarın paylaşımını içeren anlaşma imzaladı

Sudan'da yönetimi elinde tutan ordu ve muhalif sivil koalisyon, iktidarın paylaşımını içeren bir anlaşma imzaladı. Askeri konsey ve muhalif gruplar ittifakı arasında imzalanan bu anlaşmanın ülkeyi demokratikleştirme amacı taşıdığı belirtildi.

Gece boyunca devam eden müzakerelerin ardından Hartum'da çarşamba günü imzalanan anlaşmada Afrikalı ara bulucular da yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle