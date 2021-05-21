Sudan'da İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri

Hartum'da protesto gösterisinden detay görüntüler Araç konvoyu oluşturan göstericiler, kentin caddelerini tur atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da cuma namazı sonrası toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ve İsrail'le normalleşmeyi protesto etmek...