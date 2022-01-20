Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Haberler
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Protesto gösterisinden detaylar Göstericilerin elinde dövizler taşıyarak slogan atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericilerin elinde dövizler taşıyarak slogan atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

Protesto, Hartum, Slogan, Sudan, Güncel, Haber

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