Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Protesto gösterisinden detaylar Göstericilerin elinde dövizler taşıyarak slogan atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Protesto gösterisinden detaylar
Göstericilerin elinde dövizler taşıyarak slogan atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.