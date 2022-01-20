Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Protesto gösterisinden detaylar Göstericilerin elinde dövizler taşıyarak slogan atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericilerin elinde dövizler taşıyarak slogan atması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.