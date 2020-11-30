Sudan Başbakanı Hamduk: "Yeni kabine, Barış Bakanlığı da dahil 25-26 üyeden oluşacak"
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Sudan Başbakanı Hamduk: "Yeni kabine, Barış Bakanlığı da dahil 25-26 üyeden oluşacak"

30.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 02:04
Sudan Başbakanı Hamduk:

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, birkaç gün içinde açıklanması beklenen yeni kabinenin 25-26 bakandan oluşacağını ve daha etkili olacağını söyledi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, birkaç gün içinde açıklanması beklenen yeni kabinenin 25-26 bakandan oluşacağını ve daha etkili olacağını söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakan Hamduk, "Yeni kabine, Barış Bakanlığı da dahil 25-26 üyeden oluşacak ve mevcut oluşumdaki eksikleri telafi edecek." diye konuştu.

Hamduk, bir sonraki hükümette, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Enerji ve Madencilik Bakanlığının birbirinden ayrılacağını belirtti.

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-"Yeni kabine daha etkili olacak, eksikleri telafi edecek"

Yeni kabine için tarih vermeyen Sudan Başbakanı, yeni oluşumun sistemdeki eksikleri telafi edeceğini ve daha etkili olacağını söyledi.

Sudan'ın uluslararası toplumuna dönmesinin ülkesinin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartılmasıyla bağlantılı olduğunu dile getiren Hamduk, ülkesinin ABD'nin terör listesinden çıkartılmasının 11 Aralık'ta tamamlanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle devrilmesinin ardından 5 Eylül'de kurulan geçiş döneminin ilk hükümetinde 21 bakan görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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