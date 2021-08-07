Nehirde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi

Mersin'de sabah saatlerinde nehirde cansız beden gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni sudan çıkararak inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Berdan nehrinin Vefa köprüsü bölgesinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden yetkililer cesedi sudan çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede cesedin Emrah Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı