Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

20.10.2019 16:08

Sultanbeyli'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girerken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi Gaziemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde şüpheli kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, iş yerine girmek üzere olan şüpheliler Hüsnü Can İ, Eren İ, Ozan Ş, Ömer Faruk A. ve yaşı küçük İ.K'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandığı plakasız araçta yapılan aramada çalıntı plaka, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek, kasa taşımak için taşıyıcı ve hırsızlık olayında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.K'nin, aralarında çocuğa cinsel istismarın da bulunduğu 11 farklı suçtan hakkında arama kararının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA