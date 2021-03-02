Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş

02.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:19
Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş

Balıkesir'de uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 ayrı suç kaydı bulunan A.T, bir gence uyuşturucu satarken yakalandı. A.T'nin kısıtlama günlerinde uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, narkotik ekipleri ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 ayrı suç kaydı bulunan A.T. (29), kısıtlama günlerinde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.

EVE GİRİP ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Asır'ın haberine göre evde uyuşturucu satışı yapıldığı vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde A.T'nin evine girip çıkanın çok olmasından şüphelenen vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri evde yaşayan kişinin, uyuşturucudan 22 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahkeme kararı ile operasyon için düğmeye basan polis, A.T'yi bir gence uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

GELİP KENDİ ALANA İNDİRİM

Gözaltına alınan A.T'nin uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan İrem Derici Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:32:33. #1.14#
title