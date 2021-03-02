Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş

Balıkesir'de uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 ayrı suç kaydı bulunan A.T, bir gence uyuşturucu satarken yakalandı. A.T'nin kısıtlama günlerinde uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, narkotik ekipleri ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 ayrı suç kaydı bulunan A.T. (29), kısıtlama günlerinde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.

EVE GİRİP ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Asır'ın haberine göre evde uyuşturucu satışı yapıldığı vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde A.T'nin evine girip çıkanın çok olmasından şüphelenen vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri evde yaşayan kişinin, uyuşturucudan 22 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahkeme kararı ile operasyon için düğmeye basan polis, A.T'yi bir gence uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

GELİP KENDİ ALANA İNDİRİM

Gözaltına alınan A.T'nin uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.