Suç Makinesi, Jandarma Engeline Takıldı
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Suç Makinesi, Jandarma Engeline Takıldı

Gaziantep’te 32 ayrı suçtan kaydı olan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Suç Makinesi, Jandarma Engeline Takıldı

Gaziantep'te 32 ayrı suçtan kaydı olan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı. Şahsın, basın mensuplarına hakkını helal etmediğini söylemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Ekipler yaptıkları GBT sorgusunda şahsın 32 suçtan kaydı ve aranması bulunan cezaevi firarisi Orhan Y. (30) olduğunu tespit etti. Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, sahtecilik, hükümlü ve tutuklu iken kaçmak gibi 32 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Orhan Y., firarından 2 yıl sonra üzerinde Emrah Çiğdemal adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı. Şahıs hastane kontrolü sırasında basın mensuplarına, "Size hakkımı helal etmiyorum, hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.

Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Orhan Y. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

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