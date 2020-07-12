Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ve 2 şüpheli tutuklandı (2)
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Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ve 2 şüpheli tutuklandı (2)

TUTUKLANDILARBodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ve 2 şüpheli tutuklandı (2)
12.07.2020 03:51 | Son Güncelleme: 12.07.2020 03:55

TUTUKLANDILAR

Bodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin eadliyeye sevki sırasında güvenlik gerekçesiylei Muğla merkezden çevik kuvvet ekipleri de gelirken, adliye çevresinde de önlemler alındı. Adliyeye sevk edilen Necati Arabacı, H.N.U. ve O.P çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM(Muğla), -


Kaynak: DHA

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