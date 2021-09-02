Subutay kimdir? Subutay Türk mü? Subutay neden ve nerede öldü?

Cengiz Han ve Ögeday'ın önde gelen stratejisti ve generali olan Subutay son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Subutay kimdir? Subutay Türk mü? Subutay neden ve nerede öldü?

Tarihte yetenek, taktik ve Cengiz Han'a bağlılık açısından Cengiz Han'ın ve Moğol İmparatorluğu'nun en seçkin generallerinden biri sayılan Subutay, son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar Subutay ile ilgili internette en çok "Subutay kimdir? Subutay Türk mü? Subutay neden ve nerede öldü?" sorularını aratmakta. Subutay ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

SUBUTAY KİMDİR?

Subutay 1176 - 1248 tarihleri arasında yaşamış Cengiz Han ve Ögeday'ın önde gelen stratejisti ve generali idi. Orta Asya'lı Tuva Türklerinden olduğu düşünülen Uranhay kabilesindendir. 13. yüzyıl ortalarında hazırlanan Moğolların Gizli Tarihi eserde babası Çarçuday, Cengiz Han babası Yesügey'in dostu olan olarak belirtilmektedir. Bu esere göre Cengiz Han doğduğunda Subutay'ın babası Çarçuday samur derisinden bir kundak hediye ederken, yanında götürdüğü çocuk yaştaki oğlu Çelme'de Cengiz Han'a arkadaş ve hizmetkar olmak üzere yanında bırakıldı. Yesügey'in 1167 senesinde öldürülmesinden sonra düşmanlarının kendisini yakalamak istemesi üzerine Çelme de onunla beraber kaçak olarak yaşadı. Sonraki dönemde Çelme'nin kardeşi olan Subutay'da Cengiz'in saflarına katıldı. 1201 yılında bazı boyların desteğini alan Camuka ile Cengiz Han mücadelesinde ağabeyi Çelme ile birlikte Cengiz Han'ın yanında yer aldı. 1205 yılında Merkitler üzerine yapılan seferi komuta etti. 1219'da Harzemşahlar üzerine yapılan seferde görev aldı. Deşt-i Kıpçak ile İdil-Ural bölgesinde askerî faaliyetlerde bulundu. Ögeday'ın başa geçmesinden sonra Batu Han'ın emrinde Doğu ve Orta Avrupa'nın ele geçirilmesinde rol oynadı. 1241 yılında günümüz Macaristan'ın kuzey doğusundaki Mohi'de Subutay'ın da katıldığı savaşta Moğollar, Macarları ağır bir yenilgiye uğrattı. 1246 yılında tahta geçen Güyük Han tarafından Çin'deki Song hanedanına karşı gönderilen orduyu komuta etti. Seferin tamamlanmasından sonra 1248 yılında Moğolistan'a geri döndü. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Tarihte yetenek, taktik ve Cengiz Han'a bağlılık açısından Cengiz Han'ın ve Moğol İmparatorluğu'nun en seçkin generallerinden biri sayılır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.