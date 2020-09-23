Sübhaneke duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir? Sübhaneke duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Nerelerde okunur?

5 vakit namaz kılarken ilk okuduğumuz dua Sübhaneke duasıdır. Yani namaz kılmaya başladığımızda ilk rekatta ilk okunan şey Sübhaneke'dir. Bu bakımdan ezberlenmesi gerekmektedir. Kısa bir dua olduğu için çok kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Peki Sübhaneke duası nedir? Arapça'sı ve Tükrçe meali nedir? Sübhaneke duası okunuşu!

Namaz kılındığında okunan dualardan birisi de Sübhaneke duasıdır. Sübhaneke duası 1. rekatlarda ve Kadei Ahire oturuşundan kalkıldığında okunmaktadır. Duadaki "ve celle senâük" sadece cenaze namazlarında okunur. Bunun dışında vakit namazları içerisinde "ve celle senâük" okunmamaktadır. Peki Sübhanede duasının tamamının okunuşu nasıldır? Arapça Sübhaneke duası nedir? Sübhaneke anlamı nedir?

SÜBHANEDE DUASI NEDİR?

Sübhaneke, dinimizde namazın başlangıcında, iftitah tekbirinden hemen sonra okunan dualardan biridir. Yani namaza başladıktan hemen sonra ilk olarak Sübhaneke duası okunur. İftitah tekbiri aldıktan sonra hemen Sübhaneke okunmalıdır. Ardından besmese çekerek Fatiha suresi okunmaya başlanır. Ayrıca bazı 4 rekatlık sünnet namazların 3. rekatında da ilk olarak Sübhaneke okunur. Fakat farz namazların 3. rekatında yani 1. oturuştan sonra ayağa kalkıldığı zaman Sübhaneke okunmaz. Detaylari haberimizin sonundaki başlıkta anlattık.

Sübhaneke Okunuşu: Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk) ve lâ ilâhe ğayruk

NOT : Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında okunmaktadır.

SÜBHANEKE DUASI ARAPÇASI

Sübhaneke duası

SÜBHANEKE DUASI OKUNUŞU

Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe ğayruk.

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASININ TAMAMININ ARAPÇASI VE OKUNUŞU

Sübhaneke tamamı

Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve celle senâuk ve lâ ilâhe ğayruk.

SÜBHANEKE DUASI TAMAMININ TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senin övgün yücedir. Senden başka ilah yoktur.

CENAZE NAMAZLARINDA OKUNAN SÜBHANEKE DUASI NASILDIR?

Cenaze namazlarında Sübhaneke duasına "ve celle senâük" bölümü de katılmaktadır. Yani cenaze namazında okunan sübhaneke aşağıdaki gibi olmaktadır:

Okunuşu : Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve celle senâuk ve lâ ilâhe ğayruk.

VE CELLE SENÂÜK NE DEMEKTİR?

Sübhaneke duasının uzun halinde "ve celle senâük" de mevcuttur. Uzun hali cenaze namazlarında okunur. Ve celle senâük "Senin övgün yücedir." manasına gelmektedir.

NAMAZLARDA SÜBHÂNEKE OKURKEN "VE CELLE SENÂÜK" KISMI NİÇİN OKUNMAZ?

Namazın başında okunan "Sübhâneke" zikri ile ilgili sahih hadislerde "ve celle senâüke" lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, "Sübhaneke" zikrine "Allah'ım senin şanın yücedir" anlamındaki "celle senâuke" ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

SÜBHANEKE DUASI ÇEVİRİSİ VE ANLAMI NEDİR?

Kelime kelime incelendiğinde, sade ve manzum (şiirsel) bir dizesi vardır: Subhâneke: yücelik/üstünlük sana/senin Allahümme: Allah'ım bihamdik: övgü de sana tebârakesmuk: ismin kutlu teâlâcedduk: şanın yüce lâ ilâhe ğayruk: başka ilah yoktur.

Sübhâneke Allâhümme : Allah'ım! Sen tüm eksikliklerden uzaksın.

Ve bi hamdik : Seni daima överim.

Ve tebâra kesmük : Senin adın kutludur.

Ve teâlâ ceddük : Senin şanın her şeyden üstündür.

Ve celle senâük : Senin övgün yücedir.

Ve lâ ilâhe ğayruk : Senden başka ilah yoktur.

Düz Çevirisi: Allah'ım! Mutlak Üstün (Subhan), Övgüye layık, İsmi kutlu ve Şanı yüce olan sensin. Senden başka ilah yoktur.

Manzum Çevirisi: Mutlak üstünsün Allah'ım, Övülen'sin. Kutludur (mübarektir) adın, pek Yüce'dir şanın. Olamaz Sen'den başka ilah.

Mealen Anlamı: Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASI NERELERDE OKUNUR?/ OKUNDUĞU YERLER

- Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra,

- İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,

- Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,

- Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.

- Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.

SÜBHANEKE DUASI 4 REKATLIK NAMAZLARIN 3. REKATINDA DA OKUNUYOR MU?

Sübhaneke duası farzlar dışında bazı 4 rekatlık sünnet namazların 3. rekatında yani birinci Kadei Ahire oturuşunu yaptıktan sonra ayağa kalkıldığı zaman da okunur. Yani bazı 4 rekatlık sünnet namazlarda 3. rekatın başlangıcında da Sübhaneke duası okunmaktadır. Ama farz namazların 3. rekatında direkt Fatiha ile başlanır, Sübhaneke okunmaz. Sizlerin kafanızı fazla karıştırmadan şöyle detaylı aşağıya hangi namazların 3. rekatın da Sübhaneke okunur onları yazalım.

Öğle namazının ilk sünnetinin 3. rekatı başlangıcında Sübhaneke : Okunmaz

Öğle namazının farzının 3. rekatı başlangıcında Sübhaneke : Okunmaz

İkindi namazının sünnetinin 3. rekatı başlangıcında Sübhaneke : Okunur

İkindi namazının farzının 3. rekatı başlangıcında Sübhaneke : Okunmaz

Yatsı namazının ilk sünnetinin 3. rekatı başlangıcında Sübhaneke : Okunur

Yatsı namazının farzının 3. rekatı başlangıcında Sübhaneke : Okunmaz

Sünneti müekkede'lerde 3. rekatta Sübhaneke okumak gerekmez. Fakat Sünneti gayri müekkedelerde 3. rekatta Sübhaneke okumak gerekir. Öğle namazının ilk sünneti sünneti müekkededir. İkindinin sünneti ve yatsının ilk sünneti ise gayri müekkededir.

SÜBHANEKE DUASINI OKUNMAZSA NAMAZ BOZULUR MU?

Sübhaneke duası okumak sünnettir. Yani namazda Sübhaneke okumazsanız sünneti terk etmiş olursunuz. Haliyle namaza bir mani olmaz.

Hanefi ve Hanbelilere göre Sübhaneke duası okumak sünnettir. Çünkü Hz. Aişe (ra)'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman "Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi.

Buna göre Sübhaneke duasının sünnet olduğunu anlayabiliriz. Namazda okunması unutulursa namaza bir mani olmaz denilmiştir.

Kaynak: Haberler.com