Şube Müdürü Mehmet Türk, "Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en büyük gayemizdir"

Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Okulları yerinde inceleyen Şube Müdürü Mehmet Türk, okul idarecilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Merkez ve köy okullarını yakından takip ettiklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, "Mümkün olduğunca okullarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz.

Bize emanet edilen çocuklarımızın nitelikli bir eğitim ile geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en büyük gayemizdir. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, Aralık ayı okul ziyaretleri kapsamında,

Çataltepe, Mülk, Sıraca, Karadut, Bağbaşı, Celal Bayar, Köseler, Esendere, Damlacık, Büyükbağ köy okulları ve Yavuz Selim Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

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