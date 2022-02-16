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Şubat ayı personel toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şubat ayı personel toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 2022 yılı Şubat ayı personel istişare ve bilgilendirme toplantısını yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 2022 yılı Şubat ayı personel istişare ve bilgilendirme toplantısını yaptı.

Müftülük tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Personel İstişare ve Bilgilendirme toplantısı Şubat ayı toplantısı Konferans salonunda gerçekleştirildi. Müftüsü Rüstem Can'ın başkanlığında yapılan toplantıya Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, Şube Müdürü Cengiz Akça ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Kur'an kursu öğreticilerine yönelik yapılan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve ilde Kur'an kurslarında verilen eğitimle alakalı konular müzakere edildi. Ardından Müftü Rüstem Can, genel bir değerlendirme konuşması yaparak personelin görüş ve önerilerini dinledi. - DÜZCE

Şubat ayı personel toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Rüstem Can, Müftülük, Müftü, Düzce, Yerel, Haberler

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