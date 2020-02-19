Şubat ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı din görevlileri toplantısına Bilecik'in Osmaneli ilçesi ev sahipliği yaptı.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı din görevlileri toplantısına Bilecik'in Osmaneli ilçesi ev sahipliği yaptı.
Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen başkanlığında Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu toplantı salonunda din görevlileri toplantısı yapıldı. Toplantıya, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığından gelen görevlileri ilgilendiren talimatlar ve uyulması gereken konular açıklandı. - BİLECİK