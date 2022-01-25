Şubat 2022'de çıkacak oyunlar

Şubat 2022, Horizon Forbidden West ve Elden Ring gibi yüksek profilli AAA oyunları da dahil olmak üzere bu ay piyasaya sürülen büyük bir yeni video oyunu listesine sahiptir. Birçok oyunda pandemi ile ilgili gecikme ve yeni sürümler için uykulu bir Ocak ayı sonrası, Şubat ayı merakla beklenmektedir.

Life is Strange: Remastered Collection – 1 Şubat

Dying Light 2 : Stay Human – 4 Şubat

: Stay Human – 4 Şubat OlliOlli World - 8 Şubat

Sifu – 10 Şubat

CrossfireX – 10 Şubat

Kingdom Hearts Switch Cloud Version – 10 Şubat

Lost Ark – 11 Şubat

Dynasty Warriors 9 Empire - 15 Şubat

The King of Fighters 15 – 17 Şubat

Total War: Warhammer 3 – 17 Şubat

Horizon Forbidden West - 18 Şubat

Destiny 2 : The Witch Queen – 22 Şubat

: The Witch Queen – 22 Şubat Elden Ring – 25 Şubat

GRID Legends - 25 Şubat

Evil Dead: The Game - TBD Şubat 2022

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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