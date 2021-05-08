Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşen işçi boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşen işçi boğuldu

Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşen işçi boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında dengesini kaybederek baraj gölüne düşen işçi boğuldu.

Samsun'da bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında dengesini kaybederek baraj gölüne düşen işçi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması yapan Devlet Su İşleri (DSİ) işçisi olduğu öğrenilen Samet Bulun (31) çalıştığı esnada dengesini kaybederek önce beton zemine, daha sonra suya düştü. Samet Bulun'un suya düştüğünü gören mesai arkadaşı Harun Pekdemir baraj suyuna atlayarak, arkadaşını kurtarmak istedi. Tüm müdahalelere rağmen arkadaşını çıkaramayan Harun Pekdemir de baraj kapaklarında mahsur kaldı.

Olay üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelerek, baraj göletinde boğulan Samet Bulun'un cansız bedenini ve baraj kapaklarında mahsur kalan Harun Pekdemir'i çıkardı.

Sudan çıkartılan Samet Bulun'un cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşen işçi boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber! Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Özcan Deniz Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suat Uğurlu Barajı'nda bakım çalışması sırasında düşen işçi boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 18:29:02. #1.16#

title