Suat Nezir: "Chp'yi 3-5 Çakala Teslim Etmeyeceğiz"

CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Buca Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Suat Nezir, il yönetiminin ilçe seçim kuruluna başka bir ismi belediye başkan adayı olarak bildirmesine ilişkin, "Bizi 3-5 tane zibidi yolumuzdan çeviremeyecek. Bu partiyi 3-5 tane çakala teslim etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz." dedi.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Binali Gül tarafından, Buca Belediye Başkan Adayı olarak Nezir'in yerine meclis üyesi Erhan Kılıç'ın ismi ilçe seçim kuruluna sunuldu.

Nezir, aday olarak bildirilmemesi üzerine partililerle seçim kurulunun bulunduğu Serdar Yereli Kapalı Spor Salonu'na geldi.

Yetkililerden bilgi alan Nezir, daha sonra merkez seçim bürosuna gidip partililere ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bizi 3-5 tane zibidi yolumuzdan çeviremeyecek"

Ailesinin kendisine her zaman namusuyla gururuyla yaşamasını öğütlediğini belirten Nezir, "Biz baronlarla değil halkla yola çıktık, onlarla devam edeceğiz. Bundan sonra da böyle olacak. Bizi 3-5 tane zibidi yolumuzdan çeviremeyecek. Parti 3-5 kişinin elinde değil. Bu parti Kemal Atatürk ve Kuvayımilliye anlayışıyla kuruldu. Bu partiyi 3-5 tane çakala teslim etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Nezir, bugüne kadar hep uzlaşmacı tavır içinde bulunduğunu, genel merkez, il ve ilçe yönetimiyle koordinasyon içinde olduğunu ama bu saatten sonra "hırçınlık nasıl yapılıyor" herkese göstereceğini dile getirdi.

Partisine küsmeyeceğini vurgulayan Nezir, şunları kaydetti:

"Ortak akıl ve beraber yöneteceğiz dedik ama ortak akıl ve beraber yönetmeyle ilgili olarak birilerinin karnı ağrıdı. Halk Partisinin içinden halkı çıkartmaya çalıştılar ama biz ısrarla halkla birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. CHP'nin içinden halkın çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Gizli ajandamız yok, kafamızın arkasında farklı bir düşünce yok. Sadece Buca'ya hizmet düşüncesi var. Kimse bizi 'geri adım attı' diye düşünmesin. CHP bayrağını gene belediyenin en tepesine dikeceğiz. Her şey herkesin kursağında kalacak, içimizdeki iş birlikçilerinin de kursağında kalacak."

Belediye başkan adayı ve meclis üyesi listelerinin ilçe seçim kurullarına teslimi için son günün bugün olduğunu aktaran Nezir, genel merkezin konuyla ilgili hukuksal anlamda neler yapılacağıyla ilgilendiğini, çalışmalar yaptığını, çıkacak sonucun CHP için hayırlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP üyeleri, Nezir'in konuşması sırasında "Dik dur eğilme örgüt seninle" sloganları attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nezir'i, 10 Şubat'ta Ankara'da ve geçen pazar günü İzmir'de yapılan belediye başkanlığı aday tanıtım töreninde partisinin Buca belediye başkan adayı olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA