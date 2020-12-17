Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
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Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı

17.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:34

Son dakika haberine göre Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı Bingöl'ün Genç ilçesinde suların yükselmesiyle oluşan bir adacık üzerinde mahsur kalan 6 kişilik aile botlarla ekipler tarafından kurtarıldı.

Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde suların yükselmesiyle oluşan bir adacık üzerinde mahsur kalan 6 kişilik aile botlarla ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde gezmeye çıkan bir aile, Murat Nehri'nden gelen suların az olduğunu görünce araçlar adacık tarafından geçti. Baraj kapaklarının açılması ile sular yükseldi, 6 kişilik aile mahsur kaldı. Mahsur kalanlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Mahsur kalanları kurtarmak üzere bölgeye jandarma, polis, İtfaiyesi, UMKE ekipleri ve rafting botları gönderildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma ile adacık üzerinde kalanları botlarla kurtarıp kıyıya getirdi.

Kurtarılanlara ait olan 2 araç ise adacık üzerinde kaldı.

Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Son Dakika | Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN

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