Su Yerine Antifriz İçen Oyuncu Sumru Yavrucuk, Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

SU DİYE ANTİFRİZ İÇTİ

Su diye verilen antifrizi içen usta oyuncu birden kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk'un bir sıkıntı yaşamaması için hastane yetkililerince hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

EMNİYET YETKİLİLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Yavrucuk'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada sahne arkasında antifrizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.