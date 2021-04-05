Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
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Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI - Haberler | Güncel

Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı Kuvvetli yağış uyarısı sonrasında, dolan barajın kapakları açıldı Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'ndaki seviye yüzde 98'e ulaştı.

Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı

Kuvvetli yağış uyarısı sonrasında, dolan barajın kapakları açıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'ndaki seviye yüzde 98'e ulaştı. Taşma riskine karşı kapaklarının açıldığı baraj havadan görüntülendi.

Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kış mevsiminde gelen kar sonrasında yükselmeye başladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda Ocak ayında yüzde 14'e kadar düşen su seviyesi bugün itibari ile yüzde 98'e ulaştı. Barajdaki su miktarı 50 milyon metreküp olarak ölçüldü. Barajı besleyen derelerin ve su kaynaklarında bulunan dağlardaki karların erimesi ile birlikte, baraja giren su seviyesinin saniyede 20 metreküp olduğu tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Kocaeli bölgesi için kuvvetli sağanak yağış beklendiğinin açıklanması sonrasında ise dün öğlen saatlerinde Yuvacık Barajı'nın kapakları taşma riskine karşı açıldı. Su seviyesinin zirveye ulaştığı baraj havadan görüntülendi.

Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 98'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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