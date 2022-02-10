SU SAMURU BALIKÇI BARINAĞINDA BALIK AVLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, balıkçı barınağında balık avlarken görüntülendi.

Kuşadası'ndaki balıkçı barınağında dalgıçlık yapan Mustafa Irkaş, dün, öğle saatlerinde denizde yüzen bir hayvan olduğunu fark etti. Irkaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü'ye gönderdi. Görüntüleri izleyen Sürücü, hayvanın nesli tükenmekte olan türler arasında olan Latince adı 'Lutra lutra' olan su samuru olduğunu belirledi. Görüntülerde su samurunun avladığı balıkları, balıkçıların çekek yerine getirip, yemesi, ardından da denize dalıp gözlerden kaybolması yer alıyor. Su samurunu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Mustafa Irkaş, Kuşadası'nda bu tür yaban hayvanlarına çok sık rastlamıyoruz. Su samurunu beslenirken gördüğüm için çok mutlu oldum dedi.

'KÜÇÜK MENDERES'TEN GELMİŞ OLABİLİR'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, Aslında yarı sucul bir canlı olan su samurları, genellikle nehir, göl ve azmak gibi alanlarda yaşar. Uzun kuyruğu, kısa ve yüzmek için adaptasyon geçirmiş perdeli ayakları bulunan su samurları karasal ortamlarda hareket edebilseler de görece olarak yavaştır. Bu nedenle çakal, köpek ve tilki gibi karasal hayvanlardan kaçamazlar. Bu nedenle Kuşadası'na yürüyerek gelmesinin mümkün olmadığı düşünüldüğünde, muhtemelen kuzey bölgesinde yer alan Küçük Menderes'ten denize açıldıktan sonra Kuşadası'na ulaştığını düşünüyorum diye konuştu.