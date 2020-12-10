SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:46

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Aksoy, yaşam kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, emeği geçen AA ekibini tebrik etti.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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