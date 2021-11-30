Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular - Haberler
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Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da 31 yaşındaki Songül Sarı'nın, ölü bulunduğu su kuyusunun giriş bölümüne aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Olayda ismi geçen 3 aile üyesi, polis merkezine götürüldü.

Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı önceki gün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulundu.

SU KUYUSUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün, polisin yanı sıra aile bireyleri de kendi imkanlarıyla Sarı'yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda genç kadının cansız bedenini buldu.

3 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINACAK

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Su kuyusunda ölü bulunan Songül, duvara ailesinden 3 kişinin ismini yazmış: Ölümümden bunlar sorumlu

Su kuyusunda ölü bulunan Songül, duvara ailesinden 3 kişinin ismini yazmış: Ölümümden bunlar sorumlu

Su kuyusunda ölü bulunan Songül, duvara ailesinden 3 kişinin ismini yazmış: Ölümümden bunlar sorumlu

Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular

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