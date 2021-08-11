Su kuyusuna düşen domuz yavrusuna halatlı kurtarma

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde boş su kuyusuna düşen domuz yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde boş su kuyusuna düşen domuz yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Arama Kurtarma Derneği AKUT Kaş-Kalkan Birimi ekipleri, Gelemiş Mahallesi Mercimek mevkisinde boş su kuyusunda bir domuz yavrusunun olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 5 kişilik ekip, beline halat bağlayarak 10 metrelik kuyuya indi. İple bağlanan domuz yavrusu, kuyudan çıkarıldı. Bitkin ve aç olan domuz yavrusunu besleyip su veren ekip, ardından hayvanı veteriner hekime teslim etti. Domuz yavrusu, yapılacak kontrol ve tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar