SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yavru domuzdan 2'si, jandarma ekipleri ve mahalle afet gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yavru domuzdan 2'si, jandarma ekipleri ve mahalle afet gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Cunalı Mahallesi Murdala mevkiindeki tarlasına gelen Şükrü Özcan, su kuyusunda yaban domuzların düştüğünü görüp, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi (MAG-AME) yavru yaban domuzları için kurtarma operasyonu başlattı. 8 metre derinliğindeki su kuyusuna güvenlik önlemleri alınarak, halatla inen gönüllüler, yavru yaban domuzlarından 2'sini sağ, 1'ini ölü olarak çıkardı. Sağ olarak kurtarılan yavru yaban domuzları, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:40:24. #1.13#

title