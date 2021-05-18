SU KUYUSUNA DÜŞEN 3 YAVRU YABAN DOMUZUNDAN 2'Sİ KURTARILDI

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yavru domuzdan 2'si, jandarma ekipleri ve mahalle afet gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yavru domuzdan 2'si, jandarma ekipleri ve mahalle afet gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Cunalı Mahallesi Murdala mevkiindeki tarlasına gelen Şükrü Özcan, su kuyusunda yaban domuzların düştüğünü görüp, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi (MAG-AME) yavru yaban domuzları için kurtarma operasyonu başlattı. 8 metre derinliğindeki su kuyusuna güvenlik önlemleri alınarak, halatla inen gönüllüler, yavru yaban domuzlarından 2'sini sağ, 1'ini ölü olarak çıkardı. Sağ olarak kurtarılan yavru yaban domuzları, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı