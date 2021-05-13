Su kuyusu 3 kişiye mezar oldu
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Su kuyusu 3 kişiye mezar oldu

Su kuyusu 3 kişiye mezar oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde su çıkarmak için kuyuya giren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde su çıkarmak için kuyuya giren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kozan'ın Taş Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde Salim Sarı'ya ait arazinin bahçesinde bulunan su kuyusundan su çıkarmak için dalgıç pompası ile kuyuya giren Salim Sari (36), Mehmet İslek (43) ve Hasan Sönmez (51), kuyuya girdikten sonra bir daha çıkmayınca aileleri polis, sağlık ekipleri ve Cankur ekiplerine haber verdi. Ekipler 3 kişiyi bulmak için seferber oldu. Kuyuya özel donanımlı oksijen maskeleriyle inen Cankur ekipleri 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Hasan Sönmez ve Mehmet İşlek'in evli oldukları öğrenilirken Salim Sarı'nın bekar olduğu belirtildi.

Kuyunun başında bekleyen aileler ise yakınlarının cansız bedenlerine ulaşılması üzerine sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin metan gazı zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybettiği iddia edildi. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Su kuyusu 3 kişiye mezar oldu
Su kuyusu 3 kişiye mezar oldu
Su kuyusu 3 kişiye mezar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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