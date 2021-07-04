Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!
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Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!

Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!
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Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 4 Temmuz Pazar sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Su kesintisi! TİSKİ su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!

4 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!

İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.07.2021 17:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Mimar Sinan Mah,Alibey Mah,Alipaşa Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 04.07.2021 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 05.07.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

TİSKİ TRABZON SU KESİNTİSİ

Sebebi: DEBİ YETERSİZLİĞİBaşlangıç: 04/07/2021 10:00Bitiş: 05/07/2021 09:00

Açıklama: SU DEBİSİNDE Kİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Etkilenen Bölgeler: AKÇAABAT AKÇAKÖY MAH., ORTAHISAR AĞILLI MAH., ORTAHISAR AYVALI MAH., ORTAHISAR DOĞANÇAY MAH., ORTAHISAR GÜNDOĞDU MAH., ORTAHISAR GÜRBULAK MAH., ORTAHISAR YEŞİLHİSAR MAH., ORTAHISAR YEŞİLOVA MAH.

Sebebi: DEBİ YETERSİZLİĞİBaşlangıç: 04/07/2021 12:30Bitiş: 04/07/2021 19:00

Açıklama: DERECIK ARITMA DEBI DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERİN BİR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR.

Etkilenen Bölgeler: AKÇAABAT DEMİRCİ MAH., AKÇAABAT DERECİK MAH., AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ MAH.

Sebebi: MUTEAHHİT ÇALIŞMASIBaşlangıç: 04/07/2021 14:00Bitiş: 04/07/2021 21:00

Açıklama: ELMAS SOKAKTA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLENİN BİR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR

Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR PELİTLİ MAH.

Sebebi: MUTEAHHİT ÇALIŞMASIBaşlangıç: 04/07/2021 16:30Bitiş: 04/07/2021 20:30

Açıklama: SALİH YAZICI SOKAKTA MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLEYE SU VERİLEMEYECEKTİR.

Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR İSKENDERPAŞA MAH.

Sebebi: MUTEAHHİT ÇALIŞMASIBaşlangıç: 04/07/2021 17:00Bitiş: 04/07/2021 20:00

Açıklama: ZAFER CADDESİNDE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR

Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR KANUNİ MAH., ORTAHISAR 1 NOLU BOSTANCI MAH.

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Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi! - Haberler
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