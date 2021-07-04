Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!

Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 4 Temmuz Pazar sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Su kesintisi! TİSKİ su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!