Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!
Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 4 Temmuz Pazar sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Su kesintisi! TİSKİ su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!
4 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi! Tiski su kesintisi! Trabzon su kesintisi! İSKİ 4 Temmuz Pazar su kesintisi!
İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.07.2021 17:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Mimar Sinan Mah,Alibey Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.07.2021 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 05.07.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
TİSKİ TRABZON SU KESİNTİSİ
Sebebi: DEBİ YETERSİZLİĞİBaşlangıç: 04/07/2021 10:00Bitiş: 05/07/2021 09:00
Açıklama: SU DEBİSİNDE Kİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Bölgeler: AKÇAABAT AKÇAKÖY MAH., ORTAHISAR AĞILLI MAH., ORTAHISAR AYVALI MAH., ORTAHISAR DOĞANÇAY MAH., ORTAHISAR GÜNDOĞDU MAH., ORTAHISAR GÜRBULAK MAH., ORTAHISAR YEŞİLHİSAR MAH., ORTAHISAR YEŞİLOVA MAH.
Sebebi: DEBİ YETERSİZLİĞİBaşlangıç: 04/07/2021 12:30Bitiş: 04/07/2021 19:00
Açıklama: DERECIK ARITMA DEBI DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERİN BİR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Bölgeler: AKÇAABAT DEMİRCİ MAH., AKÇAABAT DERECİK MAH., AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ MAH.
Sebebi: MUTEAHHİT ÇALIŞMASIBaşlangıç: 04/07/2021 14:00Bitiş: 04/07/2021 21:00
Açıklama: ELMAS SOKAKTA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLENİN BİR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR PELİTLİ MAH.
Sebebi: MUTEAHHİT ÇALIŞMASIBaşlangıç: 04/07/2021 16:30Bitiş: 04/07/2021 20:30
Açıklama: SALİH YAZICI SOKAKTA MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLEYE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR İSKENDERPAŞA MAH.
Sebebi: MUTEAHHİT ÇALIŞMASIBaşlangıç: 04/07/2021 17:00Bitiş: 04/07/2021 20:00
Açıklama: ZAFER CADDESİNDE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Bölgeler: ORTAHISAR KANUNİ MAH., ORTAHISAR 1 NOLU BOSTANCI MAH.