"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" Kapsamında Göl ve Göletlerde Balıklandırma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Uşak merkez ve ilçelerinde bulunan 24 gölete, 259 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Uşak merkez ve ilçelerinde bulunan 24 gölete, 259 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Funda Kocabıyık, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metodlara dayalı balıklandırma amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Göğem Göleti'ne 55 bin pullu sazan yavrusu bıraktı. Kentte her yıl göl ve göletlerin balıklandırma çalışmasının yapıldığını aktaran Vali Funda Kocabıyık, "Geçen yıl 100 bin balık bırakmıştık. Bu yıl ise 259 bin balık bıraktık. Su kaynaklarının korunması ve doğal yaşamın devamlılığının sağlanmasının için balıklandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Bizim çevreye karşı millet olarak çok daha bilinçli davranmamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın çevreye karşı daha bilinçli olmasını rica ediyorum" dedi.

Program sırasında Vali Funda Kocabıyık'a, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Bekir Abacı ile İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş eşlik etti. Fotoğraf indirmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre