Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - BOLU
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Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - BOLU

01.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:00

Bolu'da su kanalına devrilerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'da su kanalına devrilerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Zerdali Sokak üzerinde seyreden Elif A. idaresindeki 12 ABA 944 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Takla atan aracı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri kanalda devam eden kapatma çalışması nedeniyle su bulunmayan kanala inmekte zorlandı.

Kazada yaralanan Elif A.'ye ilk müdahale yaklaşık 4 metre yükseklikten kanala inebilmeyi başaran vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri ise, kanala olay yerine gelen itfaiye aracında bulunan merdivenler yardımıyla indi.

Yaralı ekiplerin müdahalesinin ardından vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkartılarak abulansa taşındı.

Elif Ş., ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - BOLU
Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - BOLU
Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - BOLU
Su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - BOLU

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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