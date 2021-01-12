Fıstık ezmesi ve gül hediyeli su tasarrufu deneyi

Kahramanmaraşlı bir esnaf, su israfına yönelik iş yerinin önünde ilginç bir sosyal deney yaptı. Esnaf, açık bıraktığı musluğu kapatan vatandaşlara fıstık ezmesi ve gül hediye etti.

Kahramanmaraş'ta pastane işletmeciliği yapan Erdal Kanbur adlı bir esnaf, suyun israfına yönelik ilginç bir sosyal deneye imza attı. Ülkedeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte harekete geçen işletmeci Kanbur, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde musluklarını sonuna kadar açtı.

Musluklarını vatandaşların kapatıp kapatmayacaklarını test etmek amacıyla açtığını, bu sayede de suyun israfına dikkat çektiğini söyleyen Kanbur, duyarlılıklarıyla deneyi başarı ile geçen vatandaşlara da gül ve fıstık ezmesi hediye ettiğini belirtti. Barajlardaki doluluk oranlarının düşmesiyle birlikte suyun idareli bir şekilde kullanılmasının altını çizen Erdal Kanbur,"Bu konuda farkındalık oluşturmak için ne yapabilirim, diye düşünerek iş yeri önündeki çeşmenin suyunu açtım. Duyarlılık göstererek, suyu kapatanlara birer hediye verdim." şeklinde konuştu.

Sosyal deneyden muslukları kapatarak geçen Dilan Güven adlı vatandaş da suyun öylece akmasına gönlünün razı olmadığını dile getirerek, "Bu nedenle çeşmeyi kapattım. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı da hiç beklemiyordum. Hediyeleri de görünce çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman