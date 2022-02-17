Su Faturalarında indirim

KIRIKKALE (Bültenler) - Su tüketim bedelinde ki yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

KDV İNDİRİMİ BAŞLADI.

Kırıkkale'ye bir taraftan alternatif içme suyu kazandırmak amacıyla altyapı çalışmalarına devam eden Kırıkkale Belediyesi diğer taraftanda şehre kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre iller arasında en uygun şekilde suyu Kırıkkale'li vatandaşlar ile buluşturan Kırıkkale Belediyesi su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1 indirdi.

SAYGILI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV oranın yüzde 1'e indirilmesinin açıklanmasının ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını %8'den %1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun." İfadesiyle duyurdu.

MEMNUNİYET İLE KARŞILADILAR

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın su tüketim bedelinde alınan KDV oranını yüzde 1'e düşürülmesini memnuniyet ile karşılayan vatandaşlar "Başkanımız Mehmet Saygılı'nın KDV oranını düşürmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. Aynı şekilde şehirimizde faaliyet gösteren ve ticaret yapan firmalarında imkanları ölçüsünde destek vermelerini bekliyoruz. Başkanımıza da yapmış olduğu bu indirimden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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