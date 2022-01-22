Su El Roman, Marilyn Monroe kılığına girdi

1 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'nın Reinheim kentindeki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına girdi

Marilyn Monroe'nun, John F. Kennedy 'nin 45.'nci yaş gününde selendirdiği 'Happy birthday President' şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn Monroe kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı.

Su El Roman verdiği iddialı pozlarla sık sık gündeme geliyor.