Su Zannedip Tuz Ruhu İçen Genç Kız, 2 Yılda 35 Kiloya Düştü
Adana'da temizlik yaptığı esnada su zannedip içtiği tuz ruhu nedeniyle yemek borusu ve midesi tahrip olan genç kız, 2 yılda 55 kilodan 35 kiloya düştü.
Adana'da, 2 yıl önce temizlik yaptığı esnada su zannederek içtiği tuz ruhu nedeniyle yemek borusu ve midesi tahrip olan genç kız, sadece mama ve suyla besleniyor. Karnından midesine sokulan hortumlarla beslenen ve 2 yılda 55 kilodan 35 kiloya kadar inen Mukaddes Uçar, kokusunu alıp tadına bakamadığı yemeklerden yemek istiyor.
SU ZANNEDEREK TUZ RUHU İÇTİ
Seyhan ilçesinde annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan 25 yaşındaki Uçar, 2 yıl önce temizlik yaptığı esnada çok susadığını ve su zannederek tuz ruhu içmesinin ardından adeta hayatının karardığını gözyaşları içerisinde anlattı.
YEMEK BORUSU VE MİDESİ TAHRİP OLDU
Mukaddes Uçar, o an kustuğunu ve ailesinin kendisini hemen hastaneye götürdüğünü ancak yemek borusu ve midesinin tahrip olduğunu söyledi.
"2 YILDIR AÇIM, EN ÇOK DÖNER YEMEYİ ÖZLEDİM"
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğünü ve 2 ameliyat geçirdiğini vurgulayan Uçar, o günden bu yana karnından midesine takılan hortumlarla beslendiğini aktardı. Mukaddes Uçar, günde 3 kez mama ve 1,5 litre su tükettiğini kaydederek, "Tuz ruhu içtim hayatım karardı. Yardım istiyorum. Ailemin durumu yok. Yemek yemeyi çok özledim, en çok da döneri. 2 yıldır açım. Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum." diye konuştu.
20 KİLO VERDİ
Uçar, tuz ruhu içmeden önce 55 kilo olduğunu, şu an ise 35 kiloya kadar düştüğünü anlattı. Mukaddes Uçar'ın kardeşi Kemal Uçar da gözlerinin önünde eriyen ablasının bir an önce iyileşmesini beklediklerini söyledi. Ablasının yemek yiyememesi nedeniyle onun yanında bir şeyler yiyip içemediklerini dile getiren Uçar, "Ablam sürekli aç ve susuz. Önünde yemek yiyemiyoruz, yemek kokusu geldiğinde ağlıyor. 2 yıldır böyle yaşıyoruz, psikolojisi bozuldu." dedi.
DUL AYLIĞI İLE GEÇİNİYORLAR
Üniversiteyi kazandığını ancak ablasını bırakıp gidemediğini ifade eden Kemal Uçar, ablasının tedavi olabilmesi için gerekli olan parayı sağlayabilecek durumda olmadıklarını, sadece annesinin dul aylığıyla geçindiklerini kaydetti.
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Bende küçükken su zannedip ! su şişelerine doldurulan ev yapımı sirkeden bir yudum alabilmiştim. o gün bu gündür kulak burun boğaz , mide sorunlarım artıp durdu. Allah yardımcı olsun. Salakça o şişelere dolum yapanların da allah belasını versinCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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ey zenginler. ne olacak o kazandığınız paralar. böyle bir garibana el tutun. ona yardım edin. kazandığınız paraların sadakası olur. inşallah.Cevap Yaz 71 3 Yayından Kaldır
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çok kötü bişey o içtigi tuz ruhu tövbe yarabbi kanser gibi yeniler dururmuş vücüdünde benim bir yakınım içmişti kaç kez ameliyat oldu belli degil yine yakın zamanda ameliyat olacakmış sürekli tekrtarlıyorCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Allah bu kardeşimizin yar ve yardımcısı olsun inşallahCevap Yaz 50 3 Yayından Kaldır
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Allah yardımcı olsun abla...rabbim şifa versin geçmiş olsunCevap Yaz 48 3 Yayından Kaldır