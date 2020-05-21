Su deposundan malzeme çalan 2 kişi yakalandı
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Su deposundan malzeme çalan 2 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde belediyenin su deposundan malzeme çalan 2 kişi yakalandı.

Su deposundan malzeme çalan 2 kişi yakalandı
21.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:08

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde belediyenin su deposundan malzeme çalan 2 kişi yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde belediyeye ait su deposundaki 200 metre elektrik kablosu, seyyar jeneratör ve muhtelif su tesisat malzemesi çalındı. Belediye ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler, T.K. ve M.S. beldenin Gökçetepe Mahallesi'ndeki çadırlar bölgesinde operasyonla yakalandı. Çalınan 200 metre elektrik kablosunun hurdacıya satıldığı tespit edildi. Seyyar jeneratör ve su tesisatı malzemeleri ise bulunarak belediyeye teslim edildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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