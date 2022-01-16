Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı Adana'nın Kozan ilçesinde su borusundan çıkarılan dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirdi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde su borusundan çıkarılan dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirdi.

İlçeye bağlı Bağözü Mahallesinde bulunan Duraluşağı-Çandık mahallelerini besleyen su borusunun içine sızan dut ağacının kökleri yıllar sonra borular tıkanınca fark edildi. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, uzun süren çalışma ile iş makinası aracılığı ile yaklaşık 6 metrelik dut ağacının köklerini su borusundan çıkardı. Borunun içini kaplayan dut ağacı kökleri görenleri şaşırttı.

Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı

Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı

Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi...
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı Adana'nın Kozan ilçesinde su borusundan çıkarılan dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirdi.

title