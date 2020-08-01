Su borusu patladı, trafik kitlendi
Zonguldak Terakki Mahallesinde patlayan su borusu nedeniyle trafik kitlendi.
01.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:31
Zonguldak Terakki Mahallesinde patlayan su borusu nedeniyle trafik kitlendi.
Zonguldak Terakki Mahallesi Vatan Caddesinde öğle saatlerinde patlayan su borusu trafiği kısa süreli kilitledi. Kısa sürede müdahale eden Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri patlayan su borusunu onarırken trafik yeniden açıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA