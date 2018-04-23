Su Borusu Döşerken Göçük Altında Kaldı (2)

Su Borusu Döşerken Göçük Altında Kaldı (2)

KURTARILAMADIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altından yaralı çıkarılan işçi Kafi Demirciler (63), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Su Borusu Döşerken Göçük Altında Kaldı (2)

KURTARILAMADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altından yaralı çıkarılan işçi Kafi Demirciler (63), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirciler'in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve işçi arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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