Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı

29.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15

- Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı Antalya'da yağış sonrası su birikintisine giren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

- Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da yağış sonrası su birikintisine giren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram Başkaya kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yakup Arslan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza Manavgat ilçesi çevre yolunda meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bayram Başkaya idaresindeki 07 LTS 23 plakalı ticari araç, yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine girip kontrolden çıktı ve beton bariyerlere çarpıp takla attı.

Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Bayram Başkaya kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Yakup Arslan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:15:46. #1.15#
title