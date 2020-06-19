Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
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Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi

Tekirdağ Şarköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan yollarda bir vatandaş, Venedik'te gondol keyfi yapar gibi kayıkla gezdi.

19.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:11

Bugün özellikle yurdun kuzey batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanırken bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar da ilginç görüntüler sundu.

DENİZLE BİRLEŞEN YOLDA KAYIKLA GEZDİ

Son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar, Tekirdağ'da da etkili oldu. Özellikle kıyı şeridindeki bölgeler denizle birleşirken, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizle birleşen yolda kayıkla gezen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yine başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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