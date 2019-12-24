Su arızası giderildi

24.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:43

Patlayan boru yenilendi ve ana hatta su verilmeye başlandı. Suyun, öğleden sonra kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentte bir daha arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaması için yapılacak yatırımları duyurdu. Soyer "İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız" dedi.

İzmir'de üç ilçeyi etkileyen ana su boru hattındaki arıza giderildi. Pazar gecesi Tahtalı Barajı'ndan kente su getiren ana isale hattında bir boruda patlama meydana gelmiş, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine su verilememişti. Arızaya anında müdahale eden İZSU ekipleri 60 saatte onarılması beklenen hattı 40 saatte yeniden çalışır hale getirerek, ana hatta su vermeye başladı. Suyun tüm evlere ve özellikle yüksek katlara ulaşmasının birkaç saat sürebileceğini belirten yetkililer, akşam saatlerine kadar suyun tüm konutlara ulaşmasını bekliyor.

Dün gece çalışmaları denetleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentte bir daha böyle bir arızadan kaynaklı su kesintisinin yaşanmaması için iki adım atacaklarını duyurdu. Suda kaynak çeşitliliği sağlamak adına, Gördes Barajı'ndan gelen su mevcut isale hatlarına entegre edilecek. Ayrıca elektromanyetik dalgalarla yeraltındaki hatların röntgenini çekilerek riskli borular tespit edilecek.

Soyer, Tahtalı Barajı ana isale hattında meydana gelen büyük çaplı arızayı gidermek için aralıksız çalışan İZSU çalışanlarına da teşekkür etti. Tunç Soyer, "Öncelikle bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına Gördes Barajı'nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes'ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek "PipeDiver" denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için ma liyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler