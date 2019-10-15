Şu an nasıl yazılır? TDK'ya göre şuan ayrı mı, bitişik mi?

Şu an nasıl yazılır? TDK'ya göre şuan ayrı mı, bitişik mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını çoğunlukla karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "şu an". Peki, şu an nasıl yazılır? TDK'ya göre şuan ayrı mı bitişik mi yazılır? İşte detaylar...

15.10.2019 14:17
Şu an nasıl yazılır? TDK'ya göre şuan ayrı mı, bitişik mi?

Şu an kelimesi günlük yaşantıda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabiliyoruz. Şu an nasıl yazılır? Şuan mı, şu an mı? TDK'ya göre şuan kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

ŞU AN NASIL YAZILIR? ŞUAN MI, ŞU AN MI?

TDK kurallarına göre ''şu an'' kelimesi ayrı yazılır. Günlük hayatta kullanımında güçlük çekilen kelimeler arasında bulunan şu an kelimesi sıklıkla birleşik ele alınsa da doğrusu ayrı olanıdır.

şuan - yanlış yazılışı

şu an - doğru yazılışı

ŞUAN İLE ÖRNEK CÜMLELER

Ailem, şu an üniversiteyi kazanmam için ellerinden geleni yapıyor.

Şu an içinde olunması en güç anlardan birini yaşıyoruz.

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