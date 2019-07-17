Su altında kitap imza günü

Serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "Sınırsız" isimli kitabını su altında vatozların ve köpek balıklarının arasında yaptı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde 3 gün enkaz altında kaldıktan sonra iki bacağını kaybeden Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak'ın "yeniden doğuşunu" ve dünya çapında bir rekortmene dönüşünün öyküsünü anlattığı "Sınırsız" isimli ilk kitabının tanıtımı ve imza gününü Üsküdar'daki bir AVM'nin akvaryumunda gerçekleştirdi.

Sanatçı dostları ve kitapseverlerin katıldığı imza gününde Koçak, beraberindeki dalgıçlar ve sinema sanatçısı Mustafa Üstündağ ile içinde vatozlar, köpek balıkları ve çeşitli deniz canlılarının bulunduğu akvaryuma dalış yaptı.

Akvaryum içinde kitabını imzalamadan önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Koçak, her insanın kendine özgü bir hayatı olduğunu ifade ederek, "Benim yaşam tarzım da dağlardan denizlerin derinliklerine uzanan bir yaşam tarzı." dedi.

Koçak, şunları söyledi:

"Hayatın içinde yaşadığım her şeyi anlattığım, belki de bazı insanlar için bir yaşam kılavuzu olabilecek kitabımı hazırladım. Bunun da tanıtımını su altında yapmayı istedim. Kitabımda alt başlık olarak anlattığım bir bölüm var "Enkazın altında son nefes, denizler altında sonsuz nefes" diye... Buradan yola çıktık. Kitabımda 3 günün sonunda enkazdan nasıl çıktım, bacaklarımı nasıl kaybettim, dünyaya nasıl tekrardan baktım, bunları anlattım. Tekrardan nasıl ayağa kalktım, nasıl yelken yaptım, nasıl dalışa başladım. Engelli değil engellenen hayatların nasıl olduğunu bu kitapta anlatmaya çalıştım."

Su altındaki imza töreninin ardından Koçak, etkinlik alanında kitaplarını imzalamaya devam etti.

Kaynak: AA