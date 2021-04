STX Coin Nedir? Stacks Coin Yorum ve Grafiği! STX Coin hakkında detaylar...

Stacks bugünkü fiyatı ₺15,42 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺968.015.116 TRY. Stacks son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #56, piyasa değeri ₺16.753.418.418 TRY. Dolaşımdaki arz 1.086.223.006 STX coin ve maksimum seviyede. 1.818.000.000 STX coin.

Stacks (STX) Nedir?



Stacks, akıllı sözleşmeleri ve merkezi olmayan uygulamaları ( DApps ) Bitcoin'e (BTC) getirmek için tasarlanmış bir katman-1 blok zinciri çözümüdür. Bu akıllı sözleşmeler, Bitcoin'i bu kadar güçlü kılan özelliklerin hiçbirini - güvenliği ve istikrarı dahil - değiştirilmeden getirilir.

Bu DApp'ler açık ve modülerdir, yani geliştiricilerin normal bir uygulamada mümkün olmayan özellikler üretmek için birbirlerinin uygulamalarını geliştirebilecekleri anlamına gelir. Stacks, Bitcoin'i bir temel katman olarak kullandığından, ağda gerçekleşen her şey, operasyonda en yaygın olarak kullanılan tartışmasız en güvenli blok zinciri olan Bitcoin'e göre belirlenir.

Platform, akıllı sözleşmelerin yürütülmesini teşvik etmek, işlemleri işlemek ve Stacks 2.0 blok zincirine yeni dijital varlıkları kaydetmek için kullanılan Stacks token (STX) tarafından desteklenmektedir.

Platform eskiden Blockstack olarak biliniyordu, ancak "ekosistemi ve açık kaynak projesini orijinal protokolleri oluşturan şirket olan Blockstack PBC'den ayırmak" için Q4 2020'de Stacks olarak yeniden markalandı.

Stacks 2.0 için ana ağ, Ocak 2021'de kullanıma sunuldu.

Stacks'in Kurucuları Kimlerdir?

Stacks başlangıçta Y Combinator, Digital Currency Group ve Winklevoss Capital gibi bir dizi önde gelen risk sermayesi fonu tarafından finanse edildi. Merkezi New York'ta bulunan Blockstack PBC tarafından geliştirildi.

Blockstack PBC artık Hiro Systems PBC adı altında faaliyet gösteriyor ve Stacks'in platformunu oluşturan geniş bir şirket yelpazesine katılıyor.

Blockstack PBC, Muneeb Ali ve Ryan Shea tarafından kuruldu. Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecesiyle mezun olduktan sonra Muneeb Ali, 2013'te Stacks'ı kurdu ve bugün hâlâ Hiro Systems PBC'nin CEO'su olarak platformda çalışıyor.

Platformun ikinci kurucu ortağı Ryan Shea da 2013-2018 yılları arasında ortak CEO olarak görev yaptı ve diğer girişimleri takip etmek için projeden ayrılmadan önce - şu anda gizli olarak faaliyet gösteren yeni bir teknoloji girişiminin kurucu ortağı oldu. Shea, Stacks'teki görevinden önce yazılım mühendisi olarak çalışıyordu.

Stacks Benzersiz Yapan Nedir?

Stacks, Bitcoin'i bu kadar güçlü kılan şeyi alır ve orijinal Bitcoin blok zincirini çatallamaya veya değiştirmeye gerek kalmadan ek işlevsellikle genişletir.

Bunu , madencilerin yeni Stacks (STX) tokenleri basmak için BTC'de ödeme yapmasını sağlayan transfer kanıtı (PoX) fikir birliği mekanizması aracılığıyla doğrudan Bitcoin blok zincirine bağlanarak yapar . Dahası, STX token sahipleri, Bitcoin'i ödül olarak kazanmak için tokenlerini istifleyebilir ( stake edemez ).

Stacks, kesin sözdizimi sayesinde hem güvenli hem de kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanan Clarity olarak bilinen yeni bir akıllı sözleşme programlama dili sunar. Bu akıllı sözleşme merkezli programlama dili, Algorand (ALGO) blok zinciri tarafından da kullanılmaktadır .

Bunun da ötesinde, Stacks, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir satış için SEC niteliğini alan ilk kripto para birimiydi ve Temmuz 2019'da STX tokenleri için 28 milyon dolarlık Reg A + satış nakit teklifi başlatmasına izin verdi.

Dolaşımda Kaç Stacks (STX) Coin Vardır?

Stacks 2.0 ile başlatılan yakın zamanda yenilenen ekonomi politikasına göre, dolaşımdaki yeni kilidi açılmış STX'in arzı, orijinal programa kıyasla şimdi ve 2020 arasında yaklaşık% 10 oranında azalacak.

Toplamda, Ocak 2021 itibariyle yaklaşık 739,7 milyon dolaşımda olan yaklaşık 1,82 milyar STX'in 2050 yılına kadar dolaşımda olması bekleniyor.

Gereğince Yıgıt 2.0 teknik inceleme taslağı (v0.1) , ilk dört yıl içinde çıkacak blok başına 1.000 STX bir toplam dört yıl sonraki 4 yıl içinde 500 STX/ bloğa azalan, 250 STX/ blok ve ardından sürekli olarak 120 STX/ blok.

Toplamda, ilk oluşum arzının% 6,6'sı (1,32 milyar STX) kurucuya ve% 7,9'u Stacks ekibine tahsis edildi. Bunlar, üç yıllık bir kilit açma programına tabidir ve jetonların bir sonraki Kasım 2021'de açılması planlanmaktadır.

Stacks Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Stacks, Bitcoin blok zincirini temel katmanı olarak kullanır. Bir As Çalışması (PoW) Kanıtı tabanlı blockchain, Bitcoin karşı ağınızı korumak için madencilerin ve düğümlerin binlerce kombine çabaları kullanır saldırılar o hesaplama ve ekonomik anlamda gerçekleştirilebilir ağını yıkmak yaparak.

Bunun da ötesinde, Stacks, kullanıcıların temel para birimini (BTC) STX madenciliğine transfer ettiğini gören ve Stacks güvenliğini etkin bir şekilde önyükleyen yeni bir madencilik mekanizması olan transfer kanıtı (PoX) olarak bilinen kendi fikir birliği modelini sunar. BTC kullanarak blockchain.

Stacks (STX) Nereden Satın Alabilirsiniz?

STX, Binance ve KuCoin dahil olmak üzere birçok önemli borsa platformunda işlem görmeye hazır.