STÜDYOSUNDA KADINLAR SOYUNURKEN GİZLİ ÇEKİM YAPAN FOTOĞRAFÇIYA 6 YIL HAPİS
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STÜDYOSUNDA KADINLAR SOYUNURKEN GİZLİ ÇEKİM YAPAN FOTOĞRAFÇIYA 6 YIL HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'da sahibi olduğu fotoğraf stüdyosunda kadın çalışanları ve müşterilerini iş yerine yerleştirdiği gizli kamerayla soyunurken görüntülediği gerekçesiyle tutuklanan İsmail Kayaaslan (43), 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova'da sahibi olduğu fotoğraf stüdyosunda kadın çalışanları ve müşterilerini iş yerine yerleştirdiği gizli kamerayla soyunurken görüntülediği gerekçesiyle tutuklanan İsmail Kayaaslan (43), 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Caddesi'nde faaliyet gösteren fotoğraf stüdyosunun sahibi İsmail Kayaaslan, 2019 yılında, çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera düzeneği yerleştirdi. Bu durumu tesadüfen fark eden fotoğraf stüdyosunda çalışan işçiler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Fotoğraf stüdyosuna da gelen ekipler, buradaki dijital materyallere el koydu. Gözaltına alınan Kayaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayaaslan, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YIL HAPİS CEZASI

İsmail Kayaaslan hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan Yalova 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya İsmail Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu suçu 5 kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle İsmail Kayaaslan'ı toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI'

Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, özel hayatın gizliliği suçunun 1 ile 3 yıl cezası olduğunu hatırlatan Taşçı, 'İki yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle bunu bir kat arttırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından zincirleme suç diyerek, bunu 6 yıla çıkardı. Tabii burada umut verici olan bir durum bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme iyi hal indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum' dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

YALOVA (DHA)

STÜDYOSUNDA KADINLAR SOYUNURKEN GİZLİ ÇEKİM YAPAN FOTOĞRAFÇIYA 6 YIL HAPİS
STÜDYOSUNDA KADINLAR SOYUNURKEN GİZLİ ÇEKİM YAPAN FOTOĞRAFÇIYA 6 YIL HAPİS
STÜDYOSUNDA KADINLAR SOYUNURKEN GİZLİ ÇEKİM YAPAN FOTOĞRAFÇIYA 6 YIL HAPİS
STÜDYOSUNDA KADINLAR SOYUNURKEN GİZLİ ÇEKİM YAPAN FOTOĞRAFÇIYA 6 YIL HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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