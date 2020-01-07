STSO Başkanı Eken'den AK Parti'ye "hayırlı olsun" ziyareti

07.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:19

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya'yı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken ziyarette yaptığı konuşmada oda olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını belirtti.

Sivas'ta birlik ve beraberliği artırmak istediklerini aktaran Eken, "Aynı yolda olduğumuzu, birliğimize ve beraberliğimize biraz daha kenetlenmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Bizim burada ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tek derdimizin Sivas olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Sivas menfaati olan her yerde biz hazırız, Sivas'ın menfaati olmayan hiçbir yerde biz yokuz. Yanlışlıkların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Kuruçay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Hedefimizin ve gayemizin tamamen Sivas olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü memleketimizin birçok şeye ihtiyacı var. Birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunun sağlanması için de merkez ilçe başkanı olarak bu birliği hep beraber odalarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber göstermeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sakarya da ziyaretinden dolayı STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA